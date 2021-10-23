Василий Рочев-старший — о Вячеславе Веденине: мои победы — его заслуга

Олимпийский чемпион и серебряный призёр Игр 1980 года в Лейк-Плесиде, двукратный призёр чемпионатов мира Василий Рочев выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного российского лыжника Вячеслава Веденина.
Двукратный олимпийский чемпион скончался 22 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
«Помню Вячеслава Петровича только с положительной стороны. Он меня многому научил, мои победы — его заслуга.
Помню Олимпиаду 1980 года, когда первая дистанция была 30 километров. Наши тренеры уверяли, что всех будут корректировать во время гонки, а один круг был в 10 километров. Вячеслав Петрович тогда приехал туристом. На втором кругу он подбежал ко мне и сказал, что я иду шестым, а наши тренеры всегда говорили, что иду первым. Я как мог добавил и стал вторым, это заслуга Вячеслав Петровича.
Его главные слова были такие: думай, силу силой не обыграть. Это было его девизом, я помню это навсегда», — сказал Рочев-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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