Колонья получил травму крестообразной связки после падения с лыжероллеров
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Швейцарский лыжник Дарио Колонья травмировался во время предсезонной подготовке в Давосе. Как сообщает Langrenn, четырёхкратный олимпийский чемпион повредил заднюю крестообразную связку и мениск, упав с лыжероллеров.
О сроках восстановления лыжника не сообщается, однако даже по предварительным оценкам он должен быть готов к старту нового сезона, который запланирован на 26 ноября.
35-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 годов он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи также выиграл скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира, четырёхкратный победитель лыжной многодневки «Тур де Ски».
Напомним, в начале октября швейцарский спортсмен впервые стал отцом.
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