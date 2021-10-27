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Елена Вяльбе рассказала о восстановлении Александра Большунова после операции на челюсти

Елена Вяльбе рассказала о восстановлении Александра Большунова после операции на челюсти
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как восстанавливается лидер мужской национальной команды Александр Большунов, который недавно перенёс операцию на челюсти. По словам Вяльбе, Большунов ещё не приступил к активным тренировкам и в настоящее время ограничивается прогулками.

«Саша сейчас в Финляндии. Начинает гулять — просто гулять, пешком», — приводит слова Елены Вяльбе Sport24.

Напомним, Александр Большунов перенёс операцию ранее в октябре. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.

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