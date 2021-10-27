Елена Вяльбе рассказала о восстановлении Александра Большунова после операции на челюсти

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как восстанавливается лидер мужской национальной команды Александр Большунов, который недавно перенёс операцию на челюсти. По словам Вяльбе, Большунов ещё не приступил к активным тренировкам и в настоящее время ограничивается прогулками.

«Саша сейчас в Финляндии. Начинает гулять — просто гулять, пешком», — приводит слова Елены Вяльбе Sport24.

Напомним, Александр Большунов перенёс операцию ранее в октябре. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.