Йохауг допустила завершение карьеры после Олимпиады в Пекине
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Норвежская лыжница, 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг не исключает завершение профессиональных выступлений по итогам Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
«Пока я ничего не решила. Всё будет ясно после завершения Олимпиды. Как бы то ни было, это правда — я могу уйти. Но… могу и остаться. Существует и третий вариант: беременность, роды и возвращение в спорт. Да, я рассматриваю и такую возможность.
Не буду скрывать, что на мои мысли на эту тему повлиял и поступок Бьорген, которая на своём примере показала, что родить ребёнка и вернуться на высокий уровень действительно реально. Как бы то ни было, сначала меня ожидает Олимпиада в Пекине. Посмотрим, что будет дальше уже после неё», — цитирует Йохауг Expressen.
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