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Тренер сборной Норвегии — о причёске Клебо: главное, чтобы птицы не сделали там гнездо

Тренер сборной Норвегии — о причёске Клебо: главное, чтобы птицы не сделали там гнездо
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен шутливо высказался о новой причёске Йоханнеса Клебо. В преддверии олимпийского сезона трёхкратный олимпийский чемпион отрастил волосы.

«Можно надеяться, что он соберёт волосы заколкой. Но когда он решает отрастить волосы, то должен понимать, что будет много реакции. Он отличный парень, но когда я увидел его на обеде, сказал: «Теперь ты должен быть осторожнее. Главное, чтобы птицы не сделали там гнездо».

Можно ли с такой причёской побороться за золото? Да, но тогда он должен кататься в шапке или повязке. Думаю, он позаботится об этом», — приводит слова Монсена TV2.

Напомним, 25 октября трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо вместе со спринтерской сборной Норвегии провёл первую тренировку на снегу при подготовке к олимпийскому сезону-2021/2022. Это была первая практика норвежцев на лыжах с июня.

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