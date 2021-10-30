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Китайский лыжник опередил россиян на тестовом турнире в Поднебесной

Китайский лыжник опередил россиян на тестовом турнире в Поднебесной
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В Хэбэе (Китай) прошли тестовые предолимпийские старты FIS. Главным открытием соревнований стал 28-летний китаец Шан Цзиньцай, выигравший три из пяти мужских гонок: классический и коньковый спринт, а также 15 км. Ближайшими преследователями стали россияне Иван Кириллов и Рауль Шакирзянов. На «пятнашке» они уступили хозяину трассы 20 и 30 секунд соответственно.

Из иностранных гонщиков на олимпийской трассе в Китае выступили только россияне. Кроме Кириллова и Шакирзянова, ещё Константин Главатских. Отечественные лыжники боролись с китайцами на всех дистанциях, но отобрать золото у хозяев смог только Кириллов в гонке на 30 км.

Отметим, что с прошлого сезона с китайскими лыжниками работает группа российских тренеров во главе с олимпийским чемпионом Никитой Крюковым.

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