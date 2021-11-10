Елена Вяльбе назвала двух лыжников, которые гарантированно выступят на Олимпиаде-2022

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала двух лыжников, которые точно примут участие в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. По словам Вяльбе, это Александр Большунов и Андрей Ларьков.

«Все очень заряжены, тренируются перед Олимпиадой, понимают, что назад пути нет. Какие будут результаты, мы увидим на первых этапах. Пока что много вариантов, много мыслей. У нас гарантированно два человека выступят по квоте: Александр Большунов и Андрей Ларьков, они имеют свои личные квоты, они спокойно могут соревноваться до Нового года.

Женская команда тоже радует, есть конкуренция, хорошо тренируется Сорина, несмотря на травму, есть Юлия Ступак. У Наташи Непряевой были проблемы, она с ними справилась. Я довольна в целом, есть проблески и надежда», — рассказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.