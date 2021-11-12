Терентьев стал вторым в квалификации спринта в Муонио, Устюгов и Ретивых — вне топ-10

В Муонио (Финляндия) на лыжном турнире категории FIS завершилась квалификация мужской спринтерской гонки классическим стилем. Победу одержал норвежец Эрик Вальнес, вторым стал россиянин Александр Терентьев, третий результат показал Торгейр Сулен Ховланд из Норвегии.



В первую десятку попали ещё три представителя России — Сергей Ардашев, Илья Семиков и Евгений Белов. Сергей Устюгов стал 14-м, Глеб Ретивых показал 17-й результат.



Лыжные гонки. Муонио, Финляндия

Спринт, классический стиль. Мужчины. Квалификация.



1. Эрик Вальнес (Норвегия) – 2.49,75

2. Александр Терентьев (Россия) +6,80

3. Торгейр Сулен Ховланд (Норвегия) +6,81

4. Вебьорн Моен (Норвегия) +6,92

5. Сергей Ардашев (Россия) +7,40

6. Илья Семиков (Россия) +7,80…

8. Федерико Пеллегрино (Италия) +8,35

9. Евгений Белов (Россия) +8,79...

14. Сергей Устюгов (Россия) +11,98

15. Иван Якимушкин (Россия) +12,16…

17. Глеб Ретивых (Россия) +12,19

18. Антон Тимашов (Россия) +12,30…

26. Денис Филимонов (Россия) +14,25…

28. Александр Клуген (Россия) +15,78.



Финальный заезд состоится в 13:00 мск.