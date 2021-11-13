Нисканен выиграл индивидуалку на 15 км в Муонио, Червоткин — второй, Якимушкин — третий
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В Муонио (Финляндия) на лыжном турнире категории FIS прошла мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем. Её победителем стал местный лыжник Ийво Нисканен, вторым финишировал россиянин Алексей Червоткин, третьим – ещё один россиянин Иван Якимушкин.
Лыжные гонки. Муонио, Финляндия
Индивидуальная гонка, классический стиль. Мужчина. 15 км.
1. Ийво Нисканен (Финляндия) – 37.30,1
2. Алексей Червоткин (Россия) – отставание 5,4 секунды
3. Иван Якимушкин (Россия) +26,3
4. Эрик Вальнес (Норвегия) +34,5
6. Сергей Устюгов (Россия) +52,2
7. Илья Семиков (Россия) +57,4
9. Андрей Собакарёв (Россия) +1.05,7
10. Денис Спицов (Россия) +1.07,6
11. Александр Терентьев (Россия) +1.15,5
12. Андрей Ларьков (Россия) +1.30,8.
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