Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Нисканен выиграл индивидуалку на 15 км в Муонио, Червоткин — второй, Якимушкин — третий

Нисканен выиграл индивидуалку на 15 км в Муонио, Червоткин — второй, Якимушкин — третий
Комментарии

В Муонио (Финляндия) на лыжном турнире категории FIS прошла мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем. Её победителем стал местный лыжник Ийво Нисканен, вторым финишировал россиянин Алексей Червоткин, третьим – ещё один россиянин Иван Якимушкин.

Лыжные гонки. Муонио, Финляндия
Индивидуальная гонка, классический стиль. Мужчина. 15 км.

1. Ийво Нисканен (Финляндия) – 37.30,1
2. Алексей Червоткин (Россия) – отставание 5,4 секунды
3. Иван Якимушкин (Россия) +26,3
4. Эрик Вальнес (Норвегия) +34,5
6. Сергей Устюгов (Россия) +52,2
7. Илья Семиков (Россия) +57,4
9. Андрей Собакарёв (Россия) +1.05,7
10. Денис Спицов (Россия) +1.07,6
11. Александр Терентьев (Россия) +1.15,5
12. Андрей Ларьков (Россия) +1.30,8.

Новость по теме
Наталья Непряева выиграла индивидуальную гонку на 10 км в Муонио, Татьяна Сорина — вторая
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021