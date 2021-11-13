Наталья Непряева выиграла индивидуальную гонку на 10 км в Муонио, Татьяна Сорина — вторая

В Муонио (Финляндия) на лыжном турнире категории FIS прошла женская индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем. Её победительницей стала россиянка Наталья Непряева, второй финишировала её соотечественница Татьяна Сорина. На третьей позиции остановилась немка Виктория Карл.

Лыжные гонки. Муонио, Финляндия

Индивидуальная гонка, классический стиль. Женщины. 10 км.

1. Наталья Непряева (Россия) – 28.33,5

2. Татьяна Сорина (Россия) – отставание 13,2

3. Виктория Карл (Германия) +18,0

7. Яна Кирпиченко (Россия) +1.05,6

8. Анастасия Рыгалина (Россия) +1.07,3

10. Алия Иксанова (Россия) +1.12,8

11. Мария Истомина (Россия) +1.18,2

13. Ольга Кучерук (Россия) +1.21,1

18. Алиса Жамбалова (Россия) +1.53,5.

Также сегодня, 13 ноября, на старт индивидуальной гонки на 15 км классическим стилем выйдут мужчины.