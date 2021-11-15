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Елена Вяльбе назвала единственную конкурентку российских лыжниц на Олимпиаде-2022 в Пекине

Елена Вяльбе назвала единственную конкурентку российских лыжниц на Олимпиаде-2022 в Пекине
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение, что единственная лыжница, которая окажется в состоянии соревноваться с россиянками на зимних Олимпийских играх в Пекине, — Терезе Йохауг.

«Основные наши соперники, думаю, поедут на Игры. У женщин есть только Йохауг, остальные не представляют конкуренции для наших девушек.

Не думаю, что появятся новые яркие имена в лыжных гонках к Играм. Но уверена, что на соревнованиях в Пекине будет жарко», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

33-летняя Йохауг — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. Специализируется в дистанционных видах. Чемпионка Норвегии по лёгкой атлетике 2019 года в беге на 10 000 метров.

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