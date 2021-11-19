Дювик и Хегстрём выиграли спринтерские гонки свободным стилем на турнире в Йелливаре

На открытии зимнего сезона в Йелливаре (Швеция) завершились спринтерские гонки свободным стилем. Победы одержали местные спортсмены Анна Дювик и Юхан Хегстрём.



Лыжные гонки. Йелливаре, Швеция. Спринт, свободный стиль



Женщины:



1. Анна Дювик (Швеция)

2. Йоханна Хагстрем (Швеция)

3. Линн Сёмскар (Швеция)

4. Надин Фандрих (Швейцария)

5. Йенни Сулин (Швеция)

6. Алисия Перссон (Швеция).



Мужчины:



1. Юхан Хегстрём (Швеция)

2. Кевин Больгер (США)

3. Маркус Грате (Швеция)

4. Аксель Афлодал (Швеция)

5. Улоф Йонссон (Швеция)

6. Антон Перссон (Швеция).

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт с 26 по 28 ноября — соревнования примет Рука (Финляндия). С полным расписанием Кубка мира сезона-2021/2022 можно ознакомиться на «Чемпионате».