Нисканен выиграл раздельную гонку на 15 км классикой в Муонио, Большунов стал пятым

В Муонио (Финляндия) состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем в рамках контрольных стартов сборной России по лыжам. Победу в ней одержал финн Ийво Нисканен, вторым стал Алексей Червоткин, третьим – Иван Якимушкин.

По итогам контрольных гонок будет сформирован состав национальной команды на первый этап Кубка мира в финской Руке.

Отметим, что Нисканен, а также итальянцы Федерико Пеллегрино, Франческо де Фабиани и поляк Доминик Бури выступают в гонках вне конкурса.

Контрольные старты сборной России. Индивидуальная гонка. 15 км, классический стиль. Мужчины.

1. Йиво Нисканен (Финляндия) – 36.55,0 секунды.

2. Алексей Червоткин (Россия) – отставание +2,1

3. Иван Якимушкин (Россия) +21,5

4. Илья Семиков +42,9

5. Евгений Белов/Александр Большунов +43,5

7. Сергей Устюгов +45,8

8. Александр Бессмертных +50,6.