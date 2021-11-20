Нисканен выиграл раздельную гонку на 15 км классикой в Муонио, Большунов стал пятым

В Муонио (Финляндия) состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем в рамках контрольных стартов сборной России по лыжам. Победу в ней одержал финн Ийво Нисканен, вторым стал Алексей Червоткин, третьим – Иван Якимушкин.
По итогам контрольных гонок будет сформирован состав национальной команды на первый этап Кубка мира в финской Руке.
Отметим, что Нисканен, а также итальянцы Федерико Пеллегрино, Франческо де Фабиани и поляк Доминик Бури выступают в гонках вне конкурса.
Контрольные старты сборной России. Индивидуальная гонка. 15 км, классический стиль. Мужчины.
1. Йиво Нисканен (Финляндия) – 36.55,0 секунды.
2. Алексей Червоткин (Россия) – отставание +2,1
3. Иван Якимушкин (Россия) +21,5
4. Илья Семиков +42,9
5. Евгений Белов/Александр Большунов +43,5
7. Сергей Устюгов +45,8
8. Александр Бессмертных +50,6.
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