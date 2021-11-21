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Большунов стал третьим в коньковой «разделке» на контрольных стартах сборной России

Большунов стал третьим в коньковой «разделке» на контрольных стартах сборной России
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В Муонио (Финляндия) состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем в рамках контрольных стартов сборной России по лыжам. Её победителем стал Артём Мальцев, второй результат у Ивана Якимушкина, третий – у лидера команды, Александра Большунова.

Контрольные старты сборной России. Индивидуальная гонка. 15 км, свободный стиль. Мужчины.

1. Артём Мальцев – 33.31,6 секунды.
2. Иван Якимушкин – отставание 6,5.
3. Александр Большунов +10,9
4. Ийво Нисканен (Финляндия) +18,1
5. Антон Тимашов +32,6
6. Алексей Червоткин +33,2
7. Денис Филимонов +34,4
8. Денис Спицов +37,8
9. Андрей Мельниченко +39,3
10. Сергей Ардашев +41,0
11. Сергей Устюгов +44,7.

Ранее помощник старшего тренера сборной России Сергей Турышев отмечал, что по итогам данной гонки определится участник дистанционных гонок на первом этапе Кубка мира. На это место претендовали Спицов и Устюгов.

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