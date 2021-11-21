Сорина выиграла коньковую «разделку» на контрольных стартах сборной России, Непряева – 2-я
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В Муонио (Финляндия) состоялась женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем в рамках контрольных стартов сборной России по лыжам. Её победительницей стала Татьяна Сорина, второй результат у Натальи Непряевой, третьей стала Вероника Степанова.
Отметим, что итогам контрольных гонок будет сформирован состав национальной команды на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия).
Контрольные старты сборной России. Индивидуальная гонка. 10 км, свободный стиль. Женщины.
1. Татьяна Сорина
2. Наталья Непряева
3. Вероника Степанова
4. Анастасия Рыгалина.
Отметим, что первые два места в прошедшей вчера индивидуальной гонке классическим стилем также остались за Сориной и Непряевой.
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