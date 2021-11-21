Терезе Йохауг выиграла коньковую «разделку» в Бейтостолене с огромным преимуществом

В Бейтостолене (Норвегия) на открытии национального зимнего сезона состоялась женская индивидуальная гонка на 10 км в свободном стиле. Её победительницей стала 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг, она обогнала ближайшую преследовательницу Хейди Венг почти на 36 секунд. Третье место заняла Рагниль Хага.

Турнир в Бейтостолене. Индивидуальная гонка. Свободный стиль. 10 км. Женщины

1. Терезе Йохауг – 21.54,4 секунды

2. Хейди Венг – отставание + 35,4

3. Рагниль Хага + 45,1.

Вчера, 20 ноября Йохауг также стала первой в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем с преимуществом от ближайшей преследовательницы в 43,9 секунды.

Лыжные гонки. Расписание соревнований сезона-2021/2022

26-28 ноября. Этап Кубка мира (Рука).

3-5 декабря. Этап Кубка мира (Лиллехаммер).

11-12 декабря. Этап Кубка мира (Давос).

11-21 декабря. Универсиада (Люцерн).

18-19 декабря. Этап Кубка мира (Дрезден).

28 декабря-4 января. «Тур де Ски».

14-16 января. Этап Кубка мира (Ле Рус).

22-23 января. Этап Кубка мира (Планица).

4-20 февраля. Олимпийские игры (Пекин).

26-27 февраля. Этап Кубка мира (Лахти).

3 марта. Этап Кубка мира (Драммен).

5-6 марта. Этап Кубка мира (Хольменколлен).

11-13 марта. Этап Кубка мира (Фалун).

18-20 марта. Этап Кубка мира (Тюмень).