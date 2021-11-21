Терезе Йохауг выиграла коньковую «разделку» в Бейтостолене с огромным преимуществом

В Бейтостолене (Норвегия) на открытии национального зимнего сезона состоялась женская индивидуальная гонка на 10 км в свободном стиле. Её победительницей стала 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг, она обогнала ближайшую преследовательницу Хейди Венг почти на 36 секунд. Третье место заняла Рагниль Хага.
Турнир в Бейтостолене. Индивидуальная гонка. Свободный стиль. 10 км. Женщины
1. Терезе Йохауг – 21.54,4 секунды
2. Хейди Венг – отставание + 35,4
3. Рагниль Хага + 45,1.
Вчера, 20 ноября Йохауг также стала первой в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем с преимуществом от ближайшей преследовательницы в 43,9 секунды.
Лыжные гонки. Расписание соревнований сезона-2021/2022
26-28 ноября. Этап Кубка мира (Рука).
3-5 декабря. Этап Кубка мира (Лиллехаммер).
11-12 декабря. Этап Кубка мира (Давос).
11-21 декабря. Универсиада (Люцерн).
18-19 декабря. Этап Кубка мира (Дрезден).
28 декабря-4 января. «Тур де Ски».
14-16 января. Этап Кубка мира (Ле Рус).
22-23 января. Этап Кубка мира (Планица).
4-20 февраля. Олимпийские игры (Пекин).
26-27 февраля. Этап Кубка мира (Лахти).
3 марта. Этап Кубка мира (Драммен).
5-6 марта. Этап Кубка мира (Хольменколлен).
11-13 марта. Этап Кубка мира (Фалун).
18-20 марта. Этап Кубка мира (Тюмень).
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