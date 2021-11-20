Йохауг выиграла классическую «разделку» в Бейтостолене. Венг отстала почти на 44 секунды

В Бейтостолене (Норвегия) на открытии международного зимнего сезона состоялась женская индивидуальная гонка на 10 км в классическом стиле. Её победительницей стала 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг, она обогнала ближайшую преследовательницу Хейди Венг почти на 44 секунды. Третье место заняла Силье Теодорсен.

Турнир в Бейтостолене. Индивидуальная гонка. Классический стиль. 10 км. Женщины

1. Терезе Йохауг – 25.10,7 секунды

2. Хейди Венг – отставание + 43,9

3. Силье Теодорсен + 1.18,9

4. Анне Кьерсти Кальво + 1.22,5

5. Рагниль Хага + 1.36,7

6. Лотта Уднес Венг + 1.43,4

7. Астрид Ойре Шлинн +1.46,6

8. Каролине Симпсон-Ларсен + 1.59,6

9. Тириль Венг + 2.01,3

10. Анна Свендсен + 2.03,6.

Отметим, что 20-летняя Хелене Марие Фоссесхолм не вышла на старт из-за недомогания.