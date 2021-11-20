Йохауг выиграла классическую «разделку» в Бейтостолене. Венг отстала почти на 44 секунды

В Бейтостолене (Норвегия) на открытии международного зимнего сезона состоялась женская индивидуальная гонка на 10 км в классическом стиле. Её победительницей стала 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг, она обогнала ближайшую преследовательницу Хейди Венг почти на 44 секунды. Третье место заняла Силье Теодорсен.
Турнир в Бейтостолене. Индивидуальная гонка. Классический стиль. 10 км. Женщины
1. Терезе Йохауг – 25.10,7 секунды
2. Хейди Венг – отставание + 43,9
3. Силье Теодорсен + 1.18,9
4. Анне Кьерсти Кальво + 1.22,5
5. Рагниль Хага + 1.36,7
6. Лотта Уднес Венг + 1.43,4
7. Астрид Ойре Шлинн +1.46,6
8. Каролине Симпсон-Ларсен + 1.59,6
9. Тириль Венг + 2.01,3
10. Анна Свендсен + 2.03,6.
Отметим, что 20-летняя Хелене Марие Фоссесхолм не вышла на старт из-за недомогания.
- 20 ноября 2021
-
12:24
-
10:13
-
09:34
-
01:22
- 19 ноября 2021
-
16:42
-
11:09
-
09:04
-
08:44
- 18 ноября 2021
-
23:41
-
23:16
-
22:59
-
22:00
-
21:56
-
20:25
-
18:56
-
18:34
-
18:28
-
16:39
-
16:22
-
14:53
-
13:27
-
10:24
-
09:50
- 17 ноября 2021
-
22:40
-
22:34
-
21:45
-
14:17
-
09:32
- 16 ноября 2021
-
22:38
-
17:56
-
11:14
-
09:30
- 15 ноября 2021
-
21:11
-
12:23
-
12:10