Стал известен состав женской сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

Как стало известно «Чемпионату», тренерский штаб женской сборной России по лыжным гонкам определился с составом на первый этап Кубка мира, который пройдёт в Руке (Финляндия) с 26 по 28 ноября.

Россию в дистанционных гонках представят: Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.

Ранее в Муонио (Финляндия) прошли контрольные старты национальной команды, по результатам которых в состав попали Рыгалина и Истомина. Обе дистанционные гонки выиграла Сорина, Непряева дважды была второй, Рыгалина — дважды четвёртой.

Также стало известно, что, согласно тренерскому решению, Вероника Степанова, занявшая третье место в прошедшей сегодня индивидуальной гонке на 10 км свободными стилем, выступит на следующих этапах Кубка мира.

Женщины. Спринт, классический стиль

Юлия Ступак

Татьяна Сорина

Наталья Непряева

Анастасия Фалеева

Ольга Кучерук

Христина Мацокина

Лилия Васильева



10 км, классический стиль + преследование свободным стилем

Юлия Ступак

Татьяна Сорина

Наталья Непряева

Яна Кирпиченко

Анастасия Рыгалина

Мария Истомина

Лилия Васильева