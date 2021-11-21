Сергей Устюгов отобрался в дистанционную группу сборной России на первый этап КМ по лыжам

Как стало известно «Чемпионату», российский лыжник Сергей Устюгов по итогам отборочных соревнований в Муонио и состоявшегося совещания тренеров вошёл в дистанционный состав сборной России на первый этап Кубка мира, который пройдёт в Руке (Финляндия) с 26 по 28 ноября.

Напомним, в эти выходные в Муонио (Финляндия) прошли контрольные старты сборной России. Сегодня Устюгов боролся за место в дистанционной группе с Денисом Спицовым. В мужской индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем Устюгов показал седьмой результат с отставанием от лидера в 45,8 секунды, в то время как Спицов стал девятым (отставание — 1.02,4). В прошедшей сегодня, 21 ноября, коньковой «разделке» на 15 км Устюгов занял 11-е место с отставанием от победителя в 41 секунду, Спицов стал восьмым (отставание — 37,8).