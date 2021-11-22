Амундсен, победивший в Бейтостолене, отреагировал на непопадание в сборную Норвегии

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 в коньковой «разделке» на 15 км норвежец Харальд Эстберг Амундсен рассказал, как воспринял то, что не попал в состав национальной команды на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия).

В Бейтостолене (Норвегия) на открытии национального зимнего сезона Амундсен выиграл коньковую «разделку» на 15 км, а в классической стал седьмым.

«Считаю ли я это решение справедливым? Я его понимаю, также нужно учитывать, что классическая «разделка» на 15 км – будет главным стартом в следующие выходные, так же это важные соревнования для олимпийского отбора. Поэтому я не очень разочарован. Конечно, всегда хочется поехать на Кубок мира, но те, кто выступят в Руке, действительно заслужили место там. Теперь я с нетерпением жду этапов в Лиллехаммере и Давосе. Есть ли подтверждения, что я туда поеду? Нет. Это всего лишь мои предположения», — приводит слова Амундсена Langrenn.