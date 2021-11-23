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Елена Вяльбе: Александр Большунов превзошёл все ожидания

Елена Вяльбе: Александр Большунов превзошёл все ожидания
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление лидера российской национальной команды Александра Большунова в гонках в Муонио. Сперва Большунов занял пятое место в раздельной гонке на 15 км классикой в Муонио, а затем стал третьим в коньковой «разделке» на контрольных стартах сборной России.

«Что касается непосредственно Саши Большунова, то я считаю, что он даже превзошёл все ожидания. Причём не только мои, но и тренеров, потому что для такой монотонной и огромной работы, которая была проведена за последние 20 дней, при отсутствии скоростных тренировок, он показал очень высокий результат.

Но в целом эти результаты ни о чём не говорят, потому что это всего лишь контрольная тренировка, а уже меньше чем через неделю мы будем смотреть на эту жизнь другими глазами», — приводит слова Вяльбе Metaratings.

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