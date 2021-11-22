Норвежские лыжники оценили результаты Александра Большунова на гонках в Муонио

Лыжники сборной Норвегии прокомментировали выступление лидера российской национальной команды Александра Большунова в гонках в Муонио. Сперва Большунов занял пятое место в раздельной гонке на 15 км классикой в Муонио, а затем стал третьим в коньковой «разделке» на контрольных стартах сборной России.
«Наверное, многое зависит от того, на каких лыжах выступают спортсмены. Так что я не думаю, что этому нужно уделять большое внимание. Ситуация меняется очень быстро. Можно сойти в гонке на 10 км, а на следующий день стать вторым», — приводит слова Сьюра Рёте Nettavisen.
«Меня не слишком беспокоит Большунов. Думаю, он прибавит зимой. Но можно было ожидать, что он окажется немного выше», — сказал Ханс Кристер Холунд.
«Я слышал, что у него проблемы с разбегом. Но, наверное, он быстро наберёт форму. Мне так кажется. Удивлён ли я? Немного. Я давно не видел, чтобы его побеждали», — добавил Харальд Эстберг Амундсен.
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