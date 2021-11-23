Елена Вяльбе: меня спрашивают только о Большунове и Устюгове. Это очень раздражает

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе посетовала, что журналисты, которые ей звонят, спрашивают только о двух лыжниках национальной команды, а именно об Александре Большунове и Сергее Устюгове.
«Всё-таки никто не хочет в целом говорить о команде. Все журналисты, которые мне звонят, спрашивают только о двух людях: это Александр Большунов и Сергей Устюгов. Это очень раздражает, и отвечать на одни и те же вопросы уже не хочется.
Ни один не позвонил и не спросил: «А как себя чувствует команда? А в какой форме Спицов? А что вы думаете о Евгении Белове?» Все ребята и девчонки никого не интересуют. Никому неважно, как выступила Анастасия Рыгалина, а всех интересует, как выступил Большунов. Я понимаю, что он лидер, но нельзя зацикливаться только на этом человеке. Ваша работа – информировать про лыжный спорт, а не про одного человека», — приводит слова Вяльбе Metaratings.
- 23 ноября 2021
-
10:36
-
10:31
-
09:17
-
09:06
- 22 ноября 2021
-
23:50
-
22:23
-
22:13
-
22:03
-
21:11
-
20:38
-
19:27
-
19:21
-
18:42
-
15:29
-
15:20
-
15:00
-
13:39
-
11:16
- 21 ноября 2021
-
18:23
-
17:50
-
17:06
-
16:30
-
16:17
-
16:12
-
15:32
-
14:45
-
14:12
-
13:47
-
12:50
-
11:55
-
11:50
-
11:19
-
00:48
-
00:34
- 20 ноября 2021
-
16:23