Елена Вяльбе: меня спрашивают только о Большунове и Устюгове. Это очень раздражает

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе посетовала, что журналисты, которые ей звонят, спрашивают только о двух лыжниках национальной команды, а именно об Александре Большунове и Сергее Устюгове.

«Всё-таки никто не хочет в целом говорить о команде. Все журналисты, которые мне звонят, спрашивают только о двух людях: это Александр Большунов и Сергей Устюгов. Это очень раздражает, и отвечать на одни и те же вопросы уже не хочется.

Ни один не позвонил и не спросил: «А как себя чувствует команда? А в какой форме Спицов? А что вы думаете о Евгении Белове?» Все ребята и девчонки никого не интересуют. Никому неважно, как выступила Анастасия Рыгалина, а всех интересует, как выступил Большунов. Я понимаю, что он лидер, но нельзя зацикливаться только на этом человеке. Ваша работа – информировать про лыжный спорт, а не про одного человека», — приводит слова Вяльбе Metaratings.