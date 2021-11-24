Харри Кирвесниеми оценил шансы финских лыжников в олимпийском сезоне-2021/2022

Чемпион мира 1989 года по лыжным гонкам, шестикратный призёр Олимпийских игр Харри Кирвесниеми поделился мнением о шансах финских лыжников в сезоне-2021/2022.

«Для Йони Мяки реально будет выйти в олимпийский финал в спринте. Он не на вершине, но неподалёку от неё, и выступает за страну, которая поборется за места в финале.

Кристе Пярмякоски тяжело будет вернуться в тройку. Топ-3 у женщин очень серьёзная (норвежка Терезе Йохауг и шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон. — Прим. «Чемпионата»). Но общий уровень женской сборной у Финляндии выше», — приводит слова Кирвесниеми Ilta-Sanomat.

С 26 по 28 ноября в Руке (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.