Белов не выступит на этапе КМ в Руке из-за болезни. В составе его заменит Бессмертных

Как стало известно «Чемпионату», российский лыжник Евгений Белов не сможет выступить на первом этапе Кубка мира сезона-2021/2022 в Руке (Финляндия). Причиной его снятия с гонок стала болезнь. В составе Белова заменит Александр Бессмертных, который ранее числился в команде запасным.



Таким образом, заявка мужской сборной России на ближайшие гонки выглядит следующим образом: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Илья Семиков и Алексей Червоткин.



С расписанием 1-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 в Руке можно ознакомиться по ссылке. Также на «Чемпионате» доступно полноценное расписание предстоящего Кубка мира.