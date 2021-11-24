Расписание 1-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 в Руке

С 26 по 28 ноября в Руке (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание трансляций соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап. Рука, Финляндия. Расписание соревнований

26 ноября

12:00 — спринт (женщины, мужчины), квалификация, классический стиль.

14:30 — спринт (женщины, мужчины), финал, классический стиль.



27 ноября

12:15 — гонка на 15 км, мужчины, раздельный старт, классический стиль.

15:30 — гонка на 10 км, женщины, раздельный старт, классический стиль.

28 ноября

12:20 — гонка преследования на 10 км, женщины, свободный стиль.

14:30 — гонка преследования на 15 км, мужчины, свободный стиль.

В состав мужской сборной России на этап в Руке вошли: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Евгений Белов, Илья Семиков, Алексей Червоткин,

В заявку женской команды включены: Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина.