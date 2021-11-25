Вяльбе ответила на вопрос, кто из российских лыжников может сравниться с Большуновым

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос, кто из лыжников национальной команды по потенциалу может сравниться с Александром Большуновым.
«Я вообще не люблю сравнения. Всё-таки Большунов — это уникум. Но мне кажется, все шансы стать суперзвездой есть у Александра Терентьева. Он бегает и спринт, и дистанционные классические и коньковые дисциплины, что мне в нём очень импонирует. И везде может добиваться результата. Очень хорошую гонку способен провести Якимушкин.
Многого мы ждём от Сергея Ардашева. Всё-таки он наш золотой медалист молодёжного чемпионата мира. Жаль, прошлый сезон у него выпал из-за коронавируса. Причём человек до последнего тренировался, прежде чем честно признаться «мне хреново».
И, конечно, я не могу не сказать о Серёге Устюгове. По своим талантам, возможностям он ведь тоже уникум. Но, мне кажется, его подкосила вся эта олимпийская история. Сначала в Сочи он приехал молодым, талантливым, но попал в обиднейший завал в спринтерской гонке. А на следующую Олимпиаду не получил приглашение, и это стало ударом для него. Мне кажется, Серёга понимает, что грядущий год может стать моментом истины. И сейчас важно правильно отнестись к выбору дистанций, на которых он может соревноваться. Спринтерские гонки — да, эстафета — да, «пятнашку» можно обсудить, но стоит ли бежать длинные дистанции? Я бы на его месте подумала.
Ещё есть Денис Спицов, но у него проблемы, скорее, психологического характера: трудно настроиться на победу. Всегда выходит на трассу с сомнениями в себе», — приводит слова Вяльбе «Российская газета».
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