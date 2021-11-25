«За 3 недели он набегал 1500 километров». Вяльбе — о подготовке Большунова к Кубку мира

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об объёмной подготовке лыжника Александра Большунова к стартовому этапу Кубка мира, который начнётся завтра, 26 ноября, в финской Руке.

«Форма, которую он показал — неожиданность? Это не неожиданность. Здесь, в Финляндии, Большунов проделал гигантский объём работы. За три недели он набегал полторы тысячи километров. Это очень много. И потом, вы знаете, Саша очень любит соревноваться. Можно сколько угодно тренироваться, но лучшая скоростная работа — это непосредственно гонки.

Стартовать — его инициатива? Конечно, он принимал решение вместе с тренером. При этом Александр никого не вытеснил из команды, потому что имеет личную квоту", — приводит слова Вяльбе «Российская газета».