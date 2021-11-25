«За 3 недели он набегал 1500 километров». Вяльбе — о подготовке Большунова к Кубку мира
Поделиться
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об объёмной подготовке лыжника Александра Большунова к стартовому этапу Кубка мира, который начнётся завтра, 26 ноября, в финской Руке.
«Форма, которую он показал — неожиданность? Это не неожиданность. Здесь, в Финляндии, Большунов проделал гигантский объём работы. За три недели он набегал полторы тысячи километров. Это очень много. И потом, вы знаете, Саша очень любит соревноваться. Можно сколько угодно тренироваться, но лучшая скоростная работа — это непосредственно гонки.
Стартовать — его инициатива? Конечно, он принимал решение вместе с тренером. При этом Александр никого не вытеснил из команды, потому что имеет личную квоту", — приводит слова Вяльбе «Российская газета».
Новость по темеКак выступит Большунов на первом этапе Кубка мира-2021/2022?
Комментарии
- 25 ноября 2021
-
22:12
-
21:39
-
18:47
-
17:44
-
14:21
-
13:16
-
12:29
-
12:00
-
11:05
-
10:44
-
09:59
-
09:35
-
00:09
- 24 ноября 2021
-
23:57
-
23:47
-
14:28
-
13:26
-
12:00
-
11:28
-
11:17
-
10:40
- 23 ноября 2021
-
22:16
-
21:49
-
21:35
-
21:01
-
20:42
-
20:39
-
20:30
-
20:24
-
18:13
-
13:52
-
12:19
-
10:36
-
10:31
-
09:17
Партнерский контент