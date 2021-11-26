Турышев: сегодняшний результат разозлит и замотивирует Большунова
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Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, оценил результат Александра Большунова в классическом спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
Большунов уверенно вышел в топ-30, но вместе с Сергеем Устюговым и Иваном Якимушкиным выбыл уже в 1/4 финала. До полуфинала, кроме Терентьева, из российских лыжников добрался только Глеб Ретивых.
«Оценю сегодняшний старт Большунова, как нормальный. Мы понимаем и знаем, что это его третья гонка в сезоне. В любом случае, сегодняшний результат его разозлит и замотивирует. Все мы за него болеем, переживаем и хотим, чтобы он вернулся», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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