Вальнес: скорость Терентьева была небольшим шоком

Норвежский лыжник Эрик Вальнес прокомментировал результат спринта на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Вальнес показал третий результат, уступив своему соотечественнику Йоханнесу Клебо и россиянину Александру Терентьеву. Норвежец признался, что его впечатлило выступление российского лыжника.
«Он летел, как пушечное ядро. Это был какой-то новый стандарт для русских на том холме. Терентьев слишком быстр, это небольшой шок. Но он уже выиграл чемпионат мира среди юношей в прошлом году. Поэтому я знал, что он действительно быстр», — цитирует Вальнеса TV2.
Терентьев стал единственным россиянином, кому удалось добраться до финала. В полуфинале из борьбы выбыл Глеб Ретивых, а Александр Большунов, Сергей Устюгов и Иван Якимушкин не смогли преодолеть четвертьфиналы.
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