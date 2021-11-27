Бородавко: у Большунова сегодня была хорошая проработка перед завтрашней гонкой
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлении лидера национальной команды Александра Большунова в классическом спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Спортсмен уверенно вышел в топ-30, но завершил борьбу на стадии четвертьфинала.
«Поговорить с Большуновым не удалось. По движениям видно, что ещё тяжеловато. Это хорошая проработка перед завтрашней гонкой», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».
Завтра, 27 ноября, лыжникам предстоит пробежать индивидуальную гонку классическим стилем на 15 км, а завершится этап в Руке 28 ноября коньковой гонкой преследования.
Напомним, в межсезонье Большунов перенёс несколько операций из-за падения с велосипеда и проблем с зубами.
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