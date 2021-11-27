Бородавко: надо разговаривать с Непряевой. Одни тактические ошибки за другими
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Старший тренер национальной сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлении российских лыжниц в классическом спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
Лучшими в составе сборной России стали Наталья Непряева и Юлия Ступак, выбывшие из борьбы на стадии полуфинала. После четвертьфиналов борьбу завершили Анастасия Фалеева и Татьяна Сорина. Непряева тренируется в группе Бородавко.
«Надо разговаривать с Непряевой — одни тактические ошибки за другими. Когда перед ней стоит стена, негде пройти. Я ещё удивился, что она смогла проскользнуть на третье место. Конечно, нам нужно работать над тактикой и принимать решения значительно быстрее», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».
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