Старший тренер национальной сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлении российских лыжниц в классическом спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Лучшими в составе сборной России стали Наталья Непряева и Юлия Ступак, выбывшие из борьбы на стадии полуфинала. После четвертьфиналов борьбу завершили Анастасия Фалеева и Татьяна Сорина. Непряева тренируется в группе Бородавко.

«Надо разговаривать с Непряевой — одни тактические ошибки за другими. Когда перед ней стоит стена, негде пройти. Я ещё удивился, что она смогла проскользнуть на третье место. Конечно, нам нужно работать над тактикой и принимать решения значительно быстрее», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».