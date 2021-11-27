Йоханнес Клебо пошутил в «Инстаграме» после поражения от Александра Терентьева в спринте

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо опубликовал шуточный пост в «Инстаграме» после выступления в спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Напомним, гонку выиграл россиянин Александр Терентьев, Клебо финишировал вторым с отставанием 1,18 секунды, Бронзу взял другой норвежец — Эрик Вальнес.

«Штаб Формулы-1 пришёл к выводу, что нам нужно усилиться в спринте», — написал Клебо под совместной фотографией с Вальнесом и Ховардом Солосом Тёугбёлем (он занял пятое место в гонке). На снимке Клебо скорчил недовольную гримасу.

Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.

Сегодня, 27 ноября, в Руке пройдут классические «разделки» на 10 км (у женщин) и 15 км (у мужчин).