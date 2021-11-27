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Тренер рассказал, как Александр Большунов отнёсся к неудаче в спринте на первом этапе КМ

Тренер рассказал, как Александр Большунов отнёсся к неудаче в спринте на первом этапе КМ
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Тренер сборной России Артём Жмурко, работающий в группе Юрия Бородавко, высказался о состоянии Александра Большунова после его выступления в классическом спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Лидер сборной России не сумел пробиться в полуфинальные забеги.

«Вчера Большунов подрасстроился, но мы говорили с Юрием Викторовичем и пришли к единому мнению. Конечно, он сделал очень большую работу, медленную. Не могу точную цифру назвать, но примерно за 25 дней он сделал 1400 км чисто на лыжах. Движения в спринте были затянуты, но сегодняшняя гонка не требует таких резких движений. Поэтому думаю, что сегодня он будет бороться за лучшие места — на подиуме», — сказал Жмурко в эфире «Матч ТВ».

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