Сергей Устюгов прокомментировал 5-е место в классической «разделке» на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов поделился впечатлениями от выступления в классической «разделке» на 15 км на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Устюгов показал 5-е время.
«Был бы доволен, если бы выиграл. Но всё-таки попал в топ-10 или в топ-5 — дождёмся сейчас финиша остальных. В принципе, неплохо. Скорее всего, это моя лучшая «разделка» на Кубке мира. В Тоблахе было седьмое место.
Борода по ходу гонки не мешала, она согревает. Все бегут закутанные, заклеенные, а я с бородой. Сегодня очень классная гонка, атмосферная. В прошлом году выступал не так много, и зрителей было намного меньше, а где-то их вообще не было. В Кирово-Чепецке было намного больше зрителей, чем на Кубке мира в прошлом сезоне. А здесь настоящий праздник, болельщики кричали, поддерживали, очень много россиян приехало. По трассе было — с ума сойти, тебя гонят прямо потоком. Очень скучаю по семье, но дома, похоже, нескоро появлюсь», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
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