Александр Большунов: мне все говорят, что я иду как черепаха

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов прокомментировал третье место, которое он занял в классической «разделке» на 15 км на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
«После вчерашней гонки ушёл пораньше, понимая, что будет новый день и нужно будет бороться за первое место. Но сегодня только третье. Хотя на самом деле очень рад, потому что это говорит о том, что я всё-таки на правильном пути. Надеюсь, дальше будет лучше.
Жмурко сказал, что я за 25 дней прошёл 1400 км на лыжах? Сейчас уже побольше. Если сравнивать с предыдущим месяцем, то объём в два раза больше. И даже если сравнивать с предыдущими годами, то тоже немного больше сейчас. Объём реально большой. Да, возможно, движения сейчас затянуты, хотя кажется, что вроде еду быстро. Тренер и все говорят, что я иду очень затянуто, как черепаха: «Все там стараются, бегут, а ты как-то очень медленно».
Нисканен уже сказал, что завтра будем вместе работать и бежать. Посмотрим», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
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