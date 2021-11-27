На Фриде Карлссон загорелись штаны после победы в Руке

Шведская лыжница Фрида Карлссон, ставшая победителем женской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), рассказала, что после финиша на ней загорелись штаны. Причиной инцидента стало неаккуратное обращение с нагревательным прибором.



«Мои штаны загорелись из-за нагревательного элемента. Я сидела в кресле лидера, слишком приблизилась к обогревателю, и в итоге штаны сгорели. Это было жутко, зато сегодня я «в огне». К счастью, я цела, но штанов уже нет. Полностью сгорели», — приводит слова Карлссон Expressen.



Карлссон обошла 14-кратную чемпионку мира норвежку Терезе Йохауг на 13,7 секунды. Тройку призёров замкнула немка Катарина Хенниг. Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина, она стала восьмой.