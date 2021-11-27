Фриду Карлссон доставили в больницу после гонки в Руке

Шведская лыжница Фрида Карлссон, ставшая победителем женской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), пострадала из-за сильного мороза и обратилась к медикам.



В Руке в день гонки было около -20 градусов, и у Карлссон сильно замёрзли руки. Она плакала и пыталась отогреть пальцы на кресле победителя. Ей принесли обогреватель, а затем представители шведской команды взяли её в больницу, где ей оказали помощь.



«Когда ты соревнуешься, то не видишь, в каком состоянии твои пальцы. Но после финиша я почувствовала, насколько мне холодно. Я не могла дотронуться до пальцев. Пыталась, но не могла. К счастью, всё обошлось», — приводит слова Карлссон Dagbladet.



Ранее стало известно, что Карлссон, пытавшаяся согреться, подожгла себе штаны. К счастью, и от огня она тоже не пострадала.

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