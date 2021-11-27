Лыжник Алексей Червоткин оценил серебро в «разделке» на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал серебро в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Победу одержал финн Ийво Нисканен, третье место занял ещё один представитель России Александр Большунов. Завтра, 28 ноября, лыжников ждёт коньковая гонка преследования.

«Была тяжёлая гонка, как всегда. Достаточно холодно, поэтому скольжение было тяжёлое, зато держание хорошее. Мне говорили, что на каких-то участках я отыгрываю у Нисканена по две-три секунды, но, видимо, финн тоже где-то добавлял и отыгрывался. Поэтому время туда-сюда варьировалось, а на финише вышло отставание — 8 секунд с небольшим.



Буду ли вместе с Большуновым пытаться догнать Нисканена и убежать? Не знаю. Я всё-таки не конькист, и моя задача — вцепиться и терпеть, насколько сил хватит. Ну а дальше посмотрим», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».