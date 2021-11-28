Вяльбе объявила об увольнении аналитика сборной России, опубликовавшего скандальный пост
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о том, что аналитик сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков прекратил работу в команде.
«Больше он с командой не работает. Причину я не обсуждаю ни с кем», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Волков являлся одним из самых медийных людей в команде: он часто публиковал в «Инстаграме» фото и видео со сборов и соревнований. Перед стартом Кубка мира Волков в ироничной манере сообщил, что временно прекращает публикации, поскольку этим займутся официальные вещатели — «Матч ТВ» (в его варианте — «Колхоз TV») и Eurosport. Публикация вызвала резонанс и вскоре была удалена.
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