Бородавко: ребята сами решили бежать в холод. Не нужно недооценивать победу на Кубке мира

Старший тренер национальной сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление подопечных в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Россияне заняли весь пьедестал почёта: первым стал Александр Большунов, вторым – Сергей Устюгов, третьим – Артём Мальцев.

Из-за холода от участия в соревнованиях отказались все норвежские лыжники, а также победитель индивидуальной гонки — финн Ийво Нисканен.

«Ребята сами решали, бежать или нет. Решили бежать, потому что не было большой конкуренции. Был не очень высокий темп. Самый большой риск в такую погоду был надышаться, а невысокий темп из-за отсутствия конкуренции. К такой победе всё равно надо относиться как к победе на Кубке мира. Не нужно недооценивать никого. Нельзя никому заранее отдавать преимущество. Всё могло быть по-другому, да, но так сложилось», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.