Устюгов сообщил, что с супругой ждёт второго ребёнка

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил, что его супруга Елена ждёт второго ребёнка. Об этом россиянин рассказал после гонки преследования, которая проходила на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
Норвежские журналисты во время интервью спросили Устюгова, правда ли, что его супруга ждёт второго ребёнка.
«Вообще, это был секрет, но да. Я знаю, кто это рассказал», — цитирует Устюгова TV2.
По данным источника, информацию о беременности супруги Устюгова первой раскрыла президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
В настоящее время Устюговы воспитывают дочку Киру. В январе ей исполнится два года.
Устюгов занял в гонке преследования второе место. Он уступил лишь своему соотечественнику Александру Большунову.
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