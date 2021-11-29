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Устюгов сообщил, что с супругой ждёт второго ребёнка

Устюгов сообщил, что с супругой ждёт второго ребёнка
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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил, что его супруга Елена ждёт второго ребёнка. Об этом россиянин рассказал после гонки преследования, которая проходила на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Норвежские журналисты во время интервью спросили Устюгова, правда ли, что его супруга ждёт второго ребёнка.

«Вообще, это был секрет, но да. Я знаю, кто это рассказал», — цитирует Устюгова TV2.

По данным источника, информацию о беременности супруги Устюгова первой раскрыла президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В настоящее время Устюговы воспитывают дочку Киру. В январе ей исполнится два года.

Устюгов занял в гонке преследования второе место. Он уступил лишь своему соотечественнику Александру Большунову.

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