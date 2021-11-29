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Йоханнес Клебо опубликовал пост о решении сняться с гонки преследования на этапе КМ в Руке

Йоханнес Клебо опубликовал пост о решении сняться с гонки преследования на этапе КМ в Руке
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Трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо опубликовал пост в «Инстаграме», в котором объяснил решение сняться с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке. Все норвежские лыжники отказались от участия в соревнованиях из-за холода. Температура воздуха в Руке опустилась ниже 22 градусов по Цельсию.

«Я очень хотел принять участие в соревнованиях сегодня, но сезон только начался, и в такой холод, я думаю, разумно перестраховаться. Я пытался разогреться, но лично считаю, что сегодня было слишком холодно для соревнований. К счастью, сезон уже начался, и в следующие выходные уже откроется новая возможность. С нетерпением жду новых дуэлей и соревнований в Лиллехаммере», — написал Клебо в своём «инстаграме».

Помимо норвежцев, с гонки преследования снялся и финн Ийво Нисканен. Он должен был начать гонку в качестве лидера. В результате россияне заняли весь пьедестал. Гонку выиграл Александр Большунов, вторым финишировал Сергей Устюгов, а третьим — Артём Мальцев.

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