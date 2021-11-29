Нортуг: плохие новости для соперников, но я вижу, что Устюгов вернулся
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Двукратный олимпийский чемпион, норвежец Петтер Нортуг высоко оценил уровень готовности к сезону двукратного чемпиона мира из России Сергея Устюгова.
«Победа Большунова в пасьюте не стала для многих сюрпризом, но лично я обратил внимание на второе место Устюгова. С самых первых стартов в Муонио и до сегодняшнего дня он выглядит очень мощно.
Мы помним, что он вытворял на чемпионате мира 2017 года в Лахти (две золотые и три серебряные медали. — Прим. «Чемпионата»). Если он сможет приблизиться к своему тогдашнему уровню, то у норвежцев появится ещё один русский, которого нужно опасаться на Олимпийских играх. Плохие новости для соперников, но я вижу, что Устюгов вернулся», – цитирует Нортуга TV2.
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