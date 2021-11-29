Федерико Пеллегрино сразу после гонки преследования в Руке пошёл в сауну

Чемпион мира 2017 года в спринте итальянец Федерико Пеллегрино сразу по окончании гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) пошёл в сауну. Об этом сообщает Iltalehti, ссылаясь на слова спортсмена.
Также Пеллегрино прокомментировал решение норвежских лыжников сняться с гонки из-за мороза.
«Норвежцы тренировались со мной. Я был удивлён, когда они уехали перед гонкой. Норвежцы всегда знают больше, чем FIS, но FIS — это зонтичная организация, и я им доверяю. Если у норвежцев есть информация о том, что выступать в воскресенье было опасно, мы надеемся, что они поделятся ею.
Когда комитет FIS по здоровью оценил, что выступать безопасно, я им поверил. Я не чувствовал опасности для здоровья. Во время гонки проблем с лёгкими не почувствовал и не замёрз. В субботу было холоднее», — добавил итальянец.
Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.
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