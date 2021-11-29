Видеообзор тройной победы российских лыжников в гонке преследования на этапе КМ в Руке

В Руке (Финляндия) прошёл первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В последний соревновательный день российские лыжники заняли весь пьедестал почёта в коньковой гонке преследования на 15 км. Победу одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Устюгов, третьим — Артём Мальцев.

Отметим, что из-за холода с гонки снялась вся сборная Норвегии, а также победитель «разделки» финн Ийво Нисканен, который должен был стартовать в преследовании под первым номером.

Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country. Права на него принадлежат International Ski Federation.

По итогам первого этапа Большунов возглавил общий зачёт Кубка мира сезона-2021/2022, другой россиянин Сергей Устюгов – второй. Третьим идёт представитель Норвегии, трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021-2022 — полное расписание.