Пеллегрино назвал причину напряжённых отношений между россиянами и норвежцами

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, проходивший подготовку к олимпийскому сезону – 2021/2022 в группе тренера сборной России Маркуса Крамера, высказался о причине напряжённых отношений российских лыжников с норвежскими.

«Проблемы, которые были в Зеефельде между Клебо и Устюговым и в Оберстдорфе между Большуновым и Клебо, на мой взгляд, были созданы из-за не совсем ясных правил FIS, которые не всегда правильно интерпретировались судьями. Всё это создало путаницу для всех нас. Были моменты, когда мы не понимали, что можно делать, а что нет, как, например, в ситуации с обгонами у упавших российских лыжников на «Тур де Ски» – кажется, это были Белов и Якимушкин. Затем Большунов с финном, где после гонки Большунов перегнул палку. Мы надеемся, что это правило об обгонах будет реализовано на практике без различных толкований и что больше не будет проблем с ясностью правил», — сказал Пеллегрино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.