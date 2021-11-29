Видео: Йоханнес Клебо провёл экскурсию по собственному тренировочному залу
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо опубликовал видео, на котором провёл подробную экскурсию по своему новому тренировочному залу.
На видео Клебо рассказывает и показывает, как пользуется собственными тренажёрами. Помещение находится в доме Йоханнеса.
Видео доступно на официальном YouTube-канале Йоханнеса Клебо.
Ранее, на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам 25-летний Клебо стал вторым в классическом спринте, проиграв на финише россиянину Александру Терентьеву. В классической «разделке» на 15 км норвежец занял девятое место, а с гонки преследования снялся из-за холода вместе со всей сборной Норвегии.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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