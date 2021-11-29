Видео: Йоханнес Клебо провёл экскурсию по собственному тренировочному залу

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо опубликовал видео, на котором провёл подробную экскурсию по своему новому тренировочному залу.

На видео Клебо рассказывает и показывает, как пользуется собственными тренажёрами. Помещение находится в доме Йоханнеса.

Видео доступно на официальном YouTube-канале Йоханнеса Клебо.

Ранее, на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам 25-летний Клебо стал вторым в классическом спринте, проиграв на финише россиянину Александру Терентьеву. В классической «разделке» на 15 км норвежец занял девятое место, а с гонки преследования снялся из-за холода вместе со всей сборной Норвегии.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.