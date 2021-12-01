Йоханнес Клебо может сняться с этапа КМ в Лиллехаммере из-за конфликта со спонсором

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о скандальном конфликте со спонсором федерации лыжных видов спорта Норвегии — стриминговым сервисом Viaplay. На этапе Кубка мира в Руке спортсмен отказался использовать логотип нового спонсора на своём комбинезоне.
«Я потратил много времени, разбираясь, что будет правильным в данной ситуации, а что нет. Я сразу связался с федерацией и заявил, что считаю этот вопрос сложным, ведь это ставит под сомнение нашу независимость. Против Viaplay я ничего не имею. Я несколько недель всё обдумывал», — приводит слова Клебо Adressa.
По словам Йоханнеса, он не намерен использовать логотип спонсора и на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Если же федерация будет настаивать, то Клебо может сняться с этих соревнований.
«Если так случится, то я вместе со своим дедом уеду, и мы проведём несколько интенсивных тренировочных сессий», — заявил лыжник.
Клебо также является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019. Второй этап Кубка мира стартует 3 декабря.
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