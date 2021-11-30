«Дело не в деньгах». Клебо объяснил, почему конфликтует со спонсором норвежской Федерации

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо высказался о резонансе, который вызвал его отказ надевать логотип нового спонсора Федерации лыж Норвегии на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
Новым спонсором норвежцев перед стартом сезона стал крупный стриминговый сервис Viaplay, где в числе прочих транслируются лыжные гонки.
«Я уже сказал, что думаю по этому делу. Я не хочу размышлять о том, как Федерация отреагирует на это в будущем. Стоило начинать это в олимпийский сезон? Для меня этот вопрос актуален. Меня беспокоит мой имидж и независимость по отношению к СМИ. Повторюсь, этот вопрос важен для меня, и я готов обсуждать его даже несмотря на то, что сейчас идёт олимпийский сезон. Всё дело в моих личных спонсорах? Нет, дело вовсе не в деньгах, дело в моих ценностях. Это то, за что я борюсь, я не хочу играть в игры с личной независимостью и доверием других людей», — приводит слова Клебо NRK.
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