«Дело не в деньгах». Клебо объяснил, почему конфликтует со спонсором норвежской Федерации

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо высказался о резонансе, который вызвал его отказ надевать логотип нового спонсора Федерации лыж Норвегии на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Новым спонсором норвежцев перед стартом сезона стал крупный стриминговый сервис Viaplay, где в числе прочих транслируются лыжные гонки.

«Я уже сказал, что думаю по этому делу. Я не хочу размышлять о том, как Федерация отреагирует на это в будущем. Стоило начинать это в олимпийский сезон? Для меня этот вопрос актуален. Меня беспокоит мой имидж и независимость по отношению к СМИ. Повторюсь, этот вопрос важен для меня, и я готов обсуждать его даже несмотря на то, что сейчас идёт олимпийский сезон. Всё дело в моих личных спонсорах? Нет, дело вовсе не в деньгах, дело в моих ценностях. Это то, за что я борюсь, я не хочу играть в игры с личной независимостью и доверием других людей», — приводит слова Клебо NRK.